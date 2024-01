E infine dovrà essere nuovamente citato anche l'esponente politico Bruno Creo. In un secondo momento sarà valutato dal Tribunale se riascoltare i testimoni oppure no

Si riparte dai collaboratori di giustizia Renato Pugliese e Agostino Riccardo. Dovranno essere citati nuovamente nel processo sul voto di scambio con l'aggravante del metodo mafioso che vede imputati l'imprenditore Raffaele Del Prete ed Emanuele Forzan, all'epoca responsabile elettorale della lista Noi con Salvini in occasione delle elezioni comunali del 2016 che si erano svolte a Latina.

