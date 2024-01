Anche se è in primo grado, quella emessa ieri dal collegio penale del Tribunale di Velletri è la seconda pronuncia che certifica la presenza di soggetti che usando metodi mafiosi portavano avanti i propri affari. Dopo infatti la condanna definitiva a carico di Sergio Gangemi - che aveva ottenuto lo stralcio da questo stesso processo - ieri ecco le condanne a carico di suo fratello, Giampiero a 6 anni, Patrizio Forniti (6 anni e 8 mesi) e Mirko Morgani, un anno e otto mesi con pena sospesa, tutti assolti dall'usura. Per la Dda che ha coordinato le indagini, i due fratelli sarebbero stati i mandanti degli attentati a Torvajanica e Aprilia (eseguiti da Forniti e Morgani). Il collegio ha anche riconosciuto i danni di immagine alle due città da quantificarsi in sede civile.