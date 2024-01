Aveva creato un falso profilo di una donna e sul social aveva postato delle foto hard della sua ex con cui ha avuto una relazione che poi era terminata. Era stata questa la sua subdola vendetta per farle scontare che lei, una donna italiana, lo aveva lasciato. Tra le altre condotte contestate nei confronti della parte offesa anche una serie di minacce da far venire i brividi. «Sei una donna morta, guarda che non ti lascio vivere». I fatti sono avvenuti nel novembre del 2020 a Latina e avevano portato in un secondo momento anche ad una denuncia nei confronti del presunto responsabile, un uomo di origine romena che deve rispondere di atti persecutori e revenge porn. Secondo quanto sostenuto dai Carabinieri del Comando Provinciale di Latina che avevano ricevuto la denuncia della donna, il cittadino straniero non accettava la fine della relazione e avrebbe pubblicato anche delle foto molto intime della donna mettendole in rete.