Spari in strada in pieno giorno ad Anzio. Il ferito è un ragazzo nigeriano di 17 anni, centrato da un colpo di pistola mentre si trovava nella zona dello Zodiaco. Ferito alla coscia destra, sotto al gluteo, da un proiettile esploso da distanza ravvicinata, il minorenne è stato elitrasportato all'ospedale Gemelli di Roma: non è in pericolo di vita. Il giovane stava tornando a casa da scuola. Gli spari in via dell'Acquario, altezza di via dei Pesci. Sul posto è intervenuto il personale del 118 e gli agenti del commissariato di polizia Anzio-Nettuno.