E' morta all'età di 35 anni Ilenia Salaro, moglie dell'agente della Polizia Locale Roberto Fighera, era madre di due bambini piccoli uno di 5 anni e l'altro di appena 4 mesi, nel giro di pochi giorni è deceduta. Aveva contratto il Covid all'inizio di gennaio, in base a quanto ricostruito, sembrava essersi ripresa ma poi la situazione nel giro di pochissimo tempo è precipitata è diventata drammatica e la donna è morta in un ospedale romano. Le cause sono da chiarire. Oggi pomeriggio alle 14,30 si sono svolti i funerali nella chiesa di Borgo Montello dove ha partecipato una folla commossa. Palloncini e applausi hanno ricordato Ilenia.



«Partecipiamo con dolore e costernazione all'improvvisa scomparsa della moglie del nostro collega Roberto Fighera, Ilenia che a soli 35 anni lascia il marito e due bambini di 4 mesi e 5 anni. Ci uniamo - ha detto la vice comandante della Polizia Locale di Latina Sabrina Brancato in occasione della festa di San Sebastiano - a Roberto in questo tragico momento della sua vita raccogliendoci tutti in doloroso silenzio». Il sindaco Celentano ha voluto manifestare tutta la sua vicinanza alla famiglia.

«Esprimo a nome di tutta l'amministrazione comunale profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Ilenia Salaro - ha detto il sindaco di Latina Matilde Celentano - . una giovane donna, madre di due bambini, moglie adorata del nostro agente di Polizia Locale Roberto Fighera, a cui rivolgo le più sentite condoglianze. La triste notizia ha scosso tutti, non soltanto i più stretti colleghi di Roberto ma tutti i dipendenti del Comune e gli appartenenti all'amministrazione».

Grandissimo il cordoglio in città. < Cara dolce Ilenia non so se puoi vederci ma siamo tutte tristi perchè non ci sei più. Ci mancherà tanto il tuo bellissimo sorriso>, è uno dei messaggi lasciati da tre mamme per amiche.