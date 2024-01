Un neonato di pochi mesi è stato ritrovato vicino all'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale "Città di Aprilia". Il bimbo, un maschio di circa 4-5 mesi, è stato abbandonato nella giornata di ieri all'interno di un passeggino, trovato da un'infermiera del 118 che lo ha soccorso è stato poi portato all'interno della clinica per una prima visita di controllo, una visita che fortunatamente ha fatto emergere che il bimbo è in discrete condizioni. Passata la paura per il quadro del piccolo successivamente è stato disposto il suo trasferimento in una struttura d'accoglienza, dove verrà monitorato e seguito con attenzione. Sono stati allertati i carabinieri della compagnia di Aprilia che hanno avviato le indagini per risalire a chi ha lasciato il bimbo davanti all'ospedale.