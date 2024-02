<Dovranno fermarmi con tutto l'Esercito vedrai quanto posso essere cattivo. Farò una strage>. E' quello che è contenuto in una chat tra Christian Sodano e Desyrée Amato, come riportato dal Corriere della Sera. La chat risale a poche ore prima della strage avvenuta martedì scorso a Cisterna quando il finanziere di 27 anni, ha ucciso a colpi di pistola la madre e la sorella della fidanzata Desy che si è miracolosamente salvata dalla strage avvenuta in via dei Monti Lepini nel quartiere San Valentino a Cisterna. Le conversazioni fanno venire i brividi.

<Non sono Dio per giudicare una persona, ma visto che Dio mi ha tolto quelle più care ne porterò anche io a Dio. E ne porterò molte>. Il riferimento è ai genitori che il maresciallo della Guardia di Finanza ha perso alcuni anni fa.

Sodano nel corso di una lunga chat , incute un forte timore a Desy e lei cerca di calmare il ragazzo. <Che ti ho fatto?>, scrive lei. E lui risponde. <Male, non immagini quanto>, utilizzando il maiuscolo. E lei: <Si, fai il bambino>. E lui. <Tranquilla, domani mi divertirò io per bene. Ti piace farmi soffrire? Perfetto>. La chat è inquietante. <Devi soffrire quanto ho sofferto io>, scrive il finanziere. <Ti farò tanto male, fosse l'ultima cosa che faccio. Non me ne frega più niente>. Nella conversazione si percepisce la rabbia di Sodano e anche l'intenzione di addossare dei sensi di colpa a Desy. <E' tutta colpa tua, ormai mi posso togliere la vita>. Desy in famiglia non aveva detto niente dei messaggi ma si era confidata con una amica a cui ha inoltrato la chat che ha custodito nel telefono. La storia tra Christian e Desy era iniziata sei mesi fa, si erano conosciuti ed erano stati in vacanza insieme a Cuba, ma poi lei lo voleva lasciare in maniera soft, proprio per il timore di qualche vendetta. Nella conversazione, l'indagato, accusato di duplice omicidio volontario.scrive ancora. <Ti puoi tenere il mio maglione che i soldi dell'acconto, tanto ti serviranno a ben poco. Sono pronto ad accettare tutto per te perché sei la mia vita... se il sabato vuoi uscire qualche volta, sei il mio cuore>. Poche ore dopo a Cisterna, la strage e la fuga di Sodano verso Latina, anche davanti ad un posto di blocco dei Carabinieri, ignari di tutto, che lo avevano fermato perchè andava troppo forte, pochi minuti dopo aver ucciso due donne, è rimasto freddo. <Sono un collega>. Proprio per questo sussiste il pericolo di fuga.