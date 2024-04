Sorpresa la mattina di Pasqua all'ospedale Dono Svizzero di Formia per la presenza di un cinghiale, visto passeggiare indisturbato tra le aiuole del nosocomio. Erano da poco trascorse le sette di domenica quando l'animale ha fatto il suo ingresso dalla parte posteriore dell'ospedale, che affaccia su via Ferrucci. Si è diretto verso l'aiuola spartitraffico e dopo un breve sopralluogo è di nuovo uscito dalla struttura sanitaria. Alcuni operatori sanitari e i residenti delle palazzine adiacenti il nosocomio hanno cercato di avvertire il servizio veterinario della Asl e il Comune, entrambi chiusi perché era un giorno di festa. L'animale è sparito nel nulla, così sembra, probablmentre spaventato dalle voci di alcuni passanti.

Ma in realtà è molto tempo che branchi di cinghiali scendono fino al centro della città passando dal corso d'acqua che sfocia in mare e che scorre proprio accanto all'ospedale. La curiosa escursione del cinghiale tra i parcheggi e le aiuole è stata ripresa e il video nelle ultime 24 ore ha fatto il giro del web provocando molta ironia ma anche preoccupazione.

Nel cortile dell'ospedale c'è stato, sempre nella mattinata di domenica, un sopralluogo della polizia locale di Formia per verificare se vi fossero altri esemplari ma a quanto pare non risultano altri animali sul posto. In diversi quartieri di Formia, oltre che nelle frazioni, la presenza dei cinghiali è diventata una costante, tanto che è stato chiesto l'intervento del Parco ma, in generale, la fauna selvatica si spinge a valle per via di una pessima programmazione del ripopolamento avviata alcuni anni fa. A lamentarsi sono anche gli agricoltori, soprattutto nella frazione di Gianola che da tempo subiscono danni per il passaggio di interi branchi di cinghiali.

Protestano da diverso tempo anche i residenti delle frazioni: il passaggio e la presenza di cinghiali lungo la strada di accesso e transito nelle frazioni ha causato finora numerosi incidenti. Mai però era accaduto che gli animali si spingessero fin dentro gli spazi direttamente frequentati dalle persone e soprattutto non dentro l'ospedale che resta una struttura sostanzialmente aperta e incustodita. Sono aperti i cancelli di tutti gli ingressi non solo quello di emergenza per il Pronto soccorso e anche questo facilita episodi come quello registrato domenica mattina. Va detto che il nosocomio di Formia da diversi giorni è finito sotto i riflettori anche per altre lacune e per i ritardi nei lavori di riassetto del pronto soccorso.