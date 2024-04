Aggrediscono verbalmente un uomo nel parcheggio di un centro commerciale, causandogli un forte stato di agitazione associato ad acufeni. I fatti sono avvenuti sabato e la vittima è un 39enne di Sezze, destinatario di un divieto di avvicinamento nei confronti dei suoi aggressori, anche loro di Sezze, che avrebbe a lungo perseguitato. Un episodio, quello di sabato scorso, che sarebbe solo la punta dell'iceberg: come raccontato dalla coppia in un servizio mandato in onda da Le Iene lo scorso 2 aprile, sono circa 7 anni che i due vivono un incubo causato proprio dallo stalker. Nelle prossime settimane il caso verrà affrontato nelle aule del Tribunale.