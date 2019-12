Tragedia ieri sera a Borgo San Michele a Latina. Un uomo originario di Cori è morto per un improvviso malore che lo ha stroncato. Per lui che aveva 49 anni, nonostante il disperato tentativo di rianimarlo da parte del personale del 118 non c'è stato niente da fare. L'uomo a quanto pare aveva finito di lavorare e stava andando in auto. Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante, la salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria e non è escluso che il magistrato possa disporre anche un esame esterno sul corpo per risalire alle precise cause del decesso. La prima ipotesi è quella di un malore improvviso.