Alle ore 13.30 circa di oggi, 28 dicembre, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Latina hanno dato esecuzione all'ordinanza di revoca di permesso premio con ritorno in carcere, emessa dal Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale di Roma, a carico di un cittadino italiano, per violazione delle prescrizioni contenute nel permesso premio, in particolare il divieto di lasciare l'abitazione a Latina dalle 23 alle 7 del mattino.

Lo stesso, nonostante le prescrizioni imposte dall'A.G., non era stato trovato in casa dagli uomini della Squadra Volante la sera del 26 dicembre, durante un normale controllo; pertanto ne scaturiva un'ulteriore informativa di questo ufficio con la richiesta di valutazioni all'A.G. in merito alla possibilità di aggravare la misura cautelare in atto. In data di oggi, lo stesso, identificato per C.C, del 64, con precedenti penali, è stato ricondotto presso la Casa Circondariale di Velletri in esecuzione della misura cautelare suddetta emessa dall'A.G..