Sono state infine elevate sanzioni amministrative a carico di entrambi per la caccia effettuata fuori dagli orari consentiti.

Anche l'altro cacciatore, un 57enne anche lui privernate, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per omessa custodia di munizioni da caccia.

Pertanto il 40enne, di Priverno, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Latina per porto abusivo di arma e detenzione abusiva di armi e cartucce.

Continuando a cercarlo, però, i Forestali lo hanno trovato, provvedendo successivamente a identificarlo in quanto, oltre a essere stato riconosciuto dai militari intervenuti, aveva anche lasciato il proprio veicolo sul luogo di caccia. Lo stesso uomo è risultato privo di porto d'armi.

Durante l'accertamento in questione, uno dei due cacciatori si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Nello specifico, in località Colle Menardo, hanno accertato l'esecuzione di un'attività venatoria fuori orario da parte di due cacciatori.

Lo scorso 30 dicembre, gli uomini guidati dal comandante Marco Maggi, durante uno dei controlli in ambito venatorio, hanno dato vita a una verifica approfondita nel territorio comunale.

