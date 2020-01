La chiusura pressoché immediata dei plessi scolastici contaminati da parte del sindaco di Sabaudia Giada Gervasi ha fatto sì che non ci fossero potenziali gravi conseguenze per le persone esposte. Questo, da quanto trapelato ieri, uno degli aspetti che emergono dalla perizia depositata durante l'incidente probatorio davanti al giudice Giuseppe Molfese.

Al momento, l'unico indagato è il responsabile della ditta che ha effettuato gli interventi di disinfezione; ad assisterlo è l'avvocato Pasquale Cardillo Cupo. La difesa sostiene che la ditta ha effettuato analoghi lavori di sanificazione anche in altri plessi in cui non si è registrato alcun problema e la ditta ha sostenuto di non aver utilizzato prodotti contenenti clorpirifos-metile, ossia la molecola "incriminata".

Il Comune di Sabaudia, pronto a costituirsi parte civile in un eventuale processo, è assistito dall'avvocato Gianni Lauretti. L'indagine, invece, è coordinata dal pubblico ministero Carlo Lasperanza.

Oltre alla perizia del dottor Chiarucci, incaricato dalla Procura, ieri è stata depositata la perizia redatta dai dottori Giuseppe Alessio Messano (medico specialista in igiene e medico del lavoro) e Pasquale Avino (chimico), nominati dal gip. Nella stessa, tra gli altri aspetti, si sottolinea come il prodotto rinvenuto nelle aule non debba essere utilizzato laddove non c'è sufficiente ventilazione, come appunto nei plessi scolastici. La permanenza di elevate concentrazioni di quella molecola, infatti, potrebbe causare problemi anche per quanto riguarda la salute delle persone esposte, specie in caso di esposizione prolungata.

Per quanto riguarda Sabaudia, la chiusura dei plessi - che ha chiaramente causato disagi portando a cercare spazi alternativi e non sempre ottimali per garantire le lezioni - ha scongiurato lunghe esposizioni prevenendo eventuali conseguenze per alunni, docenti e collaboratori scolastici. Come il prodotto contenente clorpirifos-metile sia finito nelle scuole, invece, lo chiariranno le indagini.

Lunedì, infine, dopo ulteriori sopralluoghi, sono cominciate le riaperture dei primi plessi.