Si svolgerà il prossimo 6 aprile in Tribunale a Rieti, il processo nei confronti della banda di romeni specializzata in una serie di furti avvenuti nel centro Italia tra le province di Terni, Arezzo e il capoluogo sabino. La gang di origine straniera, aveva il proprio quartier generale a Latina dove risiedono gli imputati che erano stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Rieti al termine di una mirata indagine che aveva contato anche su intercettazioni telefoniche e ambientali. Una volta che anche il Tribunale del Riesame aveva confermato le accuse, gli inquirenti avevano chiuso l'inchiesta e quindi il processo inizierà in tempi molto stretti, rispetto a quando erano scattati gli arresti che risalgono allo scorso ottobre. I ladri seriali - secondo quanto ipotizzato - avevano saccheggiato diversi siti industriali lasciando però qualche traccia in occasione dei furti che avevano messo a segno con modalità anche violente; nella richiesta di emissione del provvedimento restrittivo la Procura aveva sottolineato infatti anche la grande entità del danno provocato in occasione dei raid.