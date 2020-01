Svolgeva la libera professione di architetto, ma senza essere in possesso dell'abilitazione e dell'iscrizione all'albo. Questa mattina i carabinieri forestali di Sabaudia e i colleghi del Nipaaf di Latina hanno dato esecuzione al decreto di perquisizione emesso dal sostituto procuratore Giuseppe Miliano nello studio tecnico e pertinenze nella disponibilità dell'uomo, che risulta indagato per esercizio abusivo della professione. E' stato disposto anche il sequestro di oggetti funzionali all'attività (timbri) e la Procura ha chiesto anche di acquisire presso il Comune di Sabaudia tutte le pratiche presentate dall'indagato.

