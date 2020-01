Oggi alle 9 inizia il processo in Corte d'Assise a Latina nei confronti di Francesco Palumbo, l'avvocato accusato di aver ucciso a colpi di pistola Domenico Mimmo Bardi che insieme ad un complice aveva messo a segno un furto in casa dei genitori del professionista pontino in via Palermo nel capoluogo. I fatti erano avvenuti il pomeriggio del 15 ottobre. L'imputato dovrà difendersi oltre che dall'accusa di omicidio volontario anche dal tentato omicidio di Salvatore Quindici, complice di Bardi, ferito ad un braccio - secondo quanto contestato dal pm Simona Gentile - durante la fuga a piedi. Il professionista che impugnava un'arma regolarmente detenuta ha sempre riferito di essere stato minacciato dagli indagati: uno di loro - ha aggiunto - aveva una mano in tasca come fosse una pistola e ha aggiunto di aver percepito una seria e concreta minaccia di pericolo è per questo che ha esploso tredici i colpi esplosi, alcuni hanno ucciso Domenico Bardi che stava scendendo da una scala a pioli.