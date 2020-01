Soltanto un paio di giorni fa, un altro terremoto - di magnitudo 2.0 - era stato registrato a Sabaudia : in quel caso, come riportato anche da molti cittadini sui nostri canali social, la scossa è stata avvertita da diverse persone.

Il sisma di magnitudo 1.8 - dunque verosimilmente non avvertito a pieno dalla popolazione - è stato registrato alle 14.09 e 28 secondi, con l'epicentro localizzato a 5.9 chilometri di profondità. A registrarlo sono stati i sofisticati sistemi dell'Ingv, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Trema ancora la terra in provincia di Latina . Poco dopo le 14 di oggi, 31 gennaio 2020, una lieve scossa di terremoto è stata registrata tra Sezze e Pontinia , nei pressi della Migliara 47 e a poca distanza da Ceriara di Sezze.

