Dieci anni di reclusione,due in più rispetto a quanto aveva chiesto durante la sua requisitoria il pubblico ministero Martina Taglione. E' la sentenza emessa oggi dal giudice del Tribunale di Latina Giuseppe Cario nei confronti di Vincenzo Crescimone, 39 anni, originario della provincia di Siracusa ma residente a Tor San Lorenzo sul litorale romano. Era accusato di aver rapinato un anziano di 88 anni, stordito con spray narcotizzante nel giardino della sua abitazione alla periferia di Latina, tra via del Saraceno e via Chiesuola. Il bottino del colpo aveva fruttato mille euro in contanti e la rapina- secondo le indagini della polizia - era stata pianificata nel dettaglio. Il 39enne con la scusa di chiedere un'informazione, era entrato nel cortile dell'abitazione del pensionato e poi era entrato in azione tirando fuori una bomboletta a spray con cui ha narcotizzato il proprietario di casa. Dopo le indagini della polizia, lo scorso settembre è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo.