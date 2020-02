Incidente stradale stamattina in via Isonzo, alle porte del centro città, dove un ragazzo di 18 anni ha perso il controllo della propria automobile e si è schiantato contro un palo della pubblica illuminazione. Quando si è verificato il sinistro era molto preso e si ipotizza un colpo di sonno all'origine dell'improvvisa manovra: la vettura ha tagliato la strada e si è schiantata sul lato opposto. Il giovane automobilista è uscito praticamente illeso dall'abitacolo e non ha richiesto il trasporto d'urgenza in ospedale, ma non indossava la cintura di sicurezza. Per i rilievi e gli accertamenti del caso è intervenuta la Polizia Locale.