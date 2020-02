È stato denunciato a piede libero, per il reato di furto, un 22enne nato in Georgia e in Italia senza fissa dimora. Ad individuarlo i carabinieri della sezione Radiomobile, intervenuti a seguito di una richiesta pervenuta alla centrale operativa. Il 22enne, infatti, era stato sorpreso dagli addetti alla vigilanza mentre portava via capi di abbigliamento (del valore di 140 euro) da un negozio all'interno del centro commerciale Panorama, per poi darsi alla fuga. Il giovane è stato però raggiunto e fermato dai militari e la refurtiva è stata riconsegnata al negozio.