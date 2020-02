Cala l'allerta a Formia, dopo che l'Istituto Spallanzani ha dichiarato il giovane del Golfo negativo al test del Coronavirus. Sul caso è ora intervenuto anche il sindaco di Formia, Paola Villa: "Lunedì sera un giovane ragazzo di Formia, tornato alcune settimane fa da Shangai, chiama l'ambulanza del 118 e viene portato direttamente da casa all'ospedale Spallanzani di Roma per avere alcuni sintomi influenzali. Il protocollo seguito è quello istituito dall'Istituto Superiore di Sanità, il paziente da casa è stato portato direttamente al nosocomio di Roma, non ha transitato dall'Ospedale Dono Svizzero di Formia. Importante era avere pazienza ed aspettare i primi risultati delle analisi fatte nella giornata di ieri e ripetute nella giornata di oggi, fin'ora le analisi sono negative, pertanto fino a questo momento si esclude la presenza del virus".

"Chiaro che le analisi saranno ripetute, chiaro che lo Spallanzani sta seguendo con molta cautela il tutto - prosegue il sindaco - Ma una cosa va messa in chiaro, prima di tutto non va violata la privacy delle persone, la famiglia coinvolta ha seguito in modo dettagliato il protocollo e non deve essere soggetta a sciacallaggio, invadenza della propria libertà e tutelata. Poi è veramente assurdo farsi prendere dalla psicosi di una fantomatica "epidemia cittadina", che oggi non ha basi mediche e scientifiche di esistere. Il buon senso dice di seguire i protocolli, di credere alle notizie ufficiali divulgate da chi è deputato a darle, e soprattutto ci dice di non diffondere panico e allarmi ingiustificati, soprattutto nei luoghi pubblici e nelle scuole cittadine. Ringrazio la direzione ospedaliera del Dono Svizzero, il dottor Montesano per il suo supporto, e ringrazio il dottor Amato La Mura per il suo supporto come responsabile del reparto di Formia di Malattie Infettive".

Allarme Coronavirus, in arrivo il nuovo bollettino per il giovane pontino 3 ore fa C'è grande attesa, a Formia come in tutta la provincia di Latina, per il bollettino medico che l'ospedale "Spallanzani" di Roma diffonderà a mezzogiorno per rendere note le condizioni di salute dello studente 24enne e degli altri cittadini sottoposti ai test per verificare se siano affetti o meno dal Coronavirus. Il ragazzo formiano, infatti, è ricoverato da oltre 30 ore nell'Istituto romano ed è stato sottoposto a tutti i test di rito per la verifica della presenza del virus. Al momento, i primi sono stati negativi. Il ricovero si è reso necessario per i sintomi febbrili accusati dal ragazzo: lo studente, infatti, era rientrato dalla Cina quindici giorni fa. Studia a Shanghai ed era tornato per passare dei giorni in famiglia. di: Francesco Marzoli

Allarme Coronavirus, i primi test sul giovane pontino sono negativi 15 ore fa Risultano negativi i primi test effettuati all'ospedale "Spallanzani" di Roma per verificare se il giovane di Formia rientrato 14 giorni fa dalla Cina abbia contratto o meno il Coronavirus. Dopo il trasporto con l'ambulanza avvenuto la notte scorsa in tutta sicurezza dalla città del Golfo fino alla Capitale, i medici dell'Istituto specializzato nella cura di malattie infettive hanno eseguito i test di rito sullo studente 24enne che fino a due settimane fa era Shanghai. I primi riscontri hanno dato esito negativo, rassicurando sullo stato di salute del ragazzo. Nelle prossime ore, però, saranno diffusi i risultati di altri test che dovranno scongiurare qualsiasi ipotesi di contagio. Al momento, a Formia la situazione è sotto controllo: il sindaco Paola Villa è costantemente aggiornata sulla situazione e ha ribadito come al momento non sia il caso di lanciare allarmismi. di: Francesco Marzoli