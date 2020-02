Identificato dai carabinieri, è stato poi denunciato per le ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

In particolare, mentre si trovava a bordo di un mezzo del Cotral, l'uomo è stato trovato senza biglietto: invitato a regolarizzare la propria posizione, il giovane ha prima inveito contro l'incaricato di pubblico servizio e poi lo ha aggredito fisicamente, procurandogli delle lesioni che, al Pronto soccorso dell'ospedale "Dono Svizzero" di Formia, sono state giudicate guaribili in sette giorni.

