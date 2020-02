Paura questa mattina in via Brunelleschi a Terracina per la caduta accidentale di un anziano che probabilmente passeggiava nella zona ed è inciampato sul marciapiede che in più punti è sconnesso.

L'uomo è rimasto leggermente ferito, ma per sicurezza è stata allertata un'ambulanza. I sanitari del 118 lo hanno visitato e trasportato all'ospedale Fiorini di Terracina per accertamenti. Non è la prima volta che accadono episodi di questo genere in via Leonardo Da Vinci e nelle sue strade limitrofe, tra cui c'è proprio via Brunelleschi, che presenta dei marciapiedi in più punti connessi a causa della vegetazione e del lungo tempo trascorso da quando sono stati realizzati.

La strada si presenta degradata e anche bisognosa di potature. Non è escluso che la famiglia dell'uomo presenti una denuncia.