Un incidente stradale è avvenuto questa mattina in pieno centro a Latina, in piazza del Quadrato, sulla circonvallazione. Per cause in fase di ricostruzione la conducente di una Lancia Y blu, una donna di 88 anni, ha perso il controllo della vettura e ha buttato giù una palina dell'autobus finendo poi sul marciapiede.

Subito è scattato l'allarme alla sala operativa del 118 ed è intervenuta una ambulanza, ma fortunatamente le condizioni dell'anziana, che ha rifiutato il ricovero, erano buone: è rimasta illesa. La dinamica dell'incidente ,che è autonomo e quindi senza il coinvolgimento di altri veicoli, è in fase di accertamento da parte degli agenti della polizia locale di Latina.