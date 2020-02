In particolare, è stata denunciata a piede libero una persona di 42 anni, residente proprio nella frazione di Minturno. All'esito dei controlli sono stati trovati dieci grammi di cocaina, unitamente a del materiale per il confezionamento degli stupefacenti.

Nel corso della mattinata di ieri, 15 febbraio 2020, a Scauri di Minturno, i carabinieri della locale Stazione, in collaborazione con il Nucleo cinofili della Guardia di finanza di Formia, hannoeffettuato una perquisizione personale e domiciliare che ha consentito di ritrovare della droga.

