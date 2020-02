Sono riusciti a spaccare la soglia dell'ingresso del bar, rompendo il lucchetto e alzando la serranda; una volta dentro, però, è stato impossibile scardinare il cancello che proteggeva le slot machine. Di conseguenza, è scattata la fuga con tanto di urla di alcune persone che stavano assistendo al tentativo di furto.

E' quanto accaduto questa notte ad Ardea, nella zona di Rio Verde: in via Laurentina, infatti, alcuni malviventi sono riusciti a entrare in un bar della zona, provando a raggiungere la zona delle slot. In questo frangente, però, alcuni clienti di un vicino locale hanno notato tutto e iniziato a urlare, richiamando l'attenzione degli stessi ladri che, a quel punto, non hanno potuto far altro che fuggire.

Sul posto, poco dopo, è giunta una pattuglia della vigilanza privata, mentre le indagini sono affidate ai carabinieri della locale Tenenza e della Compagnia di Anzio.