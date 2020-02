Sta diventando ormai dilagante l'azione dei ladri specializzati nelle razzie di soldi tra i distributori automatici di snack e bevande installati all'interno degli uffici pubblici, soprattutto le scuole. Ieri notte si è registrato il terzo furto di fila, almeno il nono del giro di una ventina di giorni a Latina. A farne le spese, questa volta, la scuola media Volta di via Botticelli, che insieme all'istituto tecnico Einaudi di piazza Aldo Manuzio si contende la preferenza dei ladri in fatto di incursioni notturne con almeno tre visite per ciascun plesso. La lista si allunga però aggiungendo il furto alla media Manuzio di Latina Scalo e alla sede di corso Matteotti dell'ufficio scolastico provinciale.

Che a colpire sia sempre la stessa banda, o comunque il medesimo ladro, lo suggerisce il metodo, ripetuto praticamente in maniera seriale di volta in volta. Dimostrando una certa dimestichezza con gli arnesi da scasso, i soliti ignoti riescono ad aprire con facilità le macchinette per svuotarle dei soldi contenuti, diverse decine di euro a seconda dei casi. Un fenomeno che mette in luce la vulnerabilità delle scuole e sta mettendo in ginocchio i gestori: le forze dell'ordine sono al lavoro per fermare l'escalation prima che diventi inarrestabile.