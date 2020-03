Era ubriaco e quando ha visto gli agenti della polizia li ha aggrediti e una volta in Questura ha preso a calci la porta. E' successo nella notte a Latina nel quartiere dei pub dove un 28enne,E.S., queste le sue iniziali, già conosciuto negli archivi delle forze dell'ordine è stato arrestato con l'accusa di oltraggio, resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale oltre che danneggiamento di beni pubblici. L'operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Volante, impegnati nei servizi di controllo del territorio nella zona della movida dove si radunano ogni sabato migliaia di persone. L'episodio che ha portato all'arresto del giovane è avvenuto alle 2 di notte, quando gli equipaggi sono intervenuti nella zona della sala bingo della Galleria Pennacchi dove era stata segnalata la presenza di un ragazzo ubriaco e che dava fastidio ai passanti. Inoltre il 28enne, mentre si trovava nella sala bingo con delle ferite alle mani e al labbro, si era avvicinato ad un addetto alla sicurezza per chiedere una sigaretta cercando di provocare l'uomo e cercando anche lo scontro: il vigilante a quel punto era stato costretto ad andare nella sala e si era chiuso la porta, danneggiata dalla furia del 28enne. Quando è arrivata la polizia, insieme al personale del 118, il giovane oltre a non voler fornire le generalità ha minacciato medici e infermieri di infettarli con il sangue, inoltre- come fa sapere la Questura in una nota- il tentativo di bloccare il ragazzo è stato molto difficile per il suo stato psicofisico: ha colpito un poliziotto provocando lesioni in diverse parti del corpo e alla fine c'è voluto l'utilizzo dello spray antiaggressione per immobilizzare e ammanettare il 28enne. In Questura E.S., ha continuato con la sua condotta violenta, prima danneggiando una porta e un computer e poi sputando addosso agli agenti. Il 28 enne si trova in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria e del pm Martina Taglione, domani sarà processato in Tribunale per direttissima.