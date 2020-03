La Regione Lazio informa di nessun focolaio autoctono e di nessun residente di Roma risultato positivo ai test. L'indagine epidemiologica effettuata sui casi di Pomezia evidenzia un link epidemiologico con l'evento del 14 Febbraio al Forum di Assago. Quel giorno, al Mediolanum Forum, si esibiva live la band Jonas Brothers (insieme ad altri gruppi) e dove era registrato il tutto esaurito, con spettatori provenienti da tutta Italia. Analizzando la sequenza temporale dell'esordio dei sintomi e l'analisi sierologica, il contagio è avvenuto per contatto non autoctono ma derivante dalla Lombardia. Il dettaglio dei contatti, dei trasporti dei soggiorni è stato immediatamente messo a disposizione del Ministero della Salute, come da protocollo. Si conferma pertanto che ad oggi non ci sono focolai nel territorio della regione Lazio e non ci sono cittadini residenti a Roma positivi al COVID19.