Il rame è tornato a fare gola ai ladri, gli specialisti delle razzie di cavi elettrici che hanno ricominciato a prendere d'assalto i mega impianti fotovoltaici nelle campagne tra Latina e Aprilia. Un'escalation che non sembra conoscere fine, ma viene puntualmente interrotta dagli addetti alla vigilanza: nelle scorse notti, le pattuglie del Corpo Vigili Giurati hanno sventato l'ultimo furto di una lunga serie.

Ormai non sembrano esserci troppi dubbi, in zona è tornata in attività una banda dedita ai furti di cavi elettrici per ricavare rame da vendere nei centri rottami con i soliti stratagemmi per aggirare i controlli. Nelle scorse settimane si erano registrati ben due tentativi di furto, entrambi nello stesso impianto, alle porte di Aprilia, di produzione dell'energia elettrica attraverso i panelli solari. Tentativi, ovviamente registrati di notte quando nei...