Dopo i due decessi di oggi, a Nettuno è stato registrato anche un altro caso di Coronavirus. A renderlo noto è stato il Comune: «Si tratta di una donna registrata presso l'ospedale di Latina e residente sul litorale. Le sue condizioni sono buone e presenta sintomi lievi ed è stata posta in isolamento domiciliare». I casi totali di positività al Covid-19, dunque, risultano 36, mentre sono 45 le persone che, nel territorio di Nettuno, sono sottoposte alla misura di sicurezza della sorveglianza domiciliare.

