Nuovo caso di Coronavirus a Lariano: un particolare, poco fa il sindaco Maurizio Caliciotti ha fatto sapere che sono diventi 21 i contagi totali sul territorio cittadino, numero che include anche i tre deceduti. Dei positivi, otto sono ospiti di una comunità alloggio. In più, quattro persone sono in ospedale, mentre gli altri sono in isolamento domiciliare. "Diciannove - ha aggiunto il sindaco - sono i soggetti non positivi sottoposti alla misura preventiva in ambito domiciliare, sia obbligatoria sia volontaria, per i quali la Asl garantisce il monitoraggio delle condizioni di salute per ragioni di sicurezza e sanità pubblica".