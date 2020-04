Si è tenuto questa mattina, in Prefettura, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Maria Rosa Trio e che ha visto presenti, in videoconferenza, il presidente della Provincia Carlo Medici, il sindaco di Latina Damiano Coletta, i sindaci dei Comuni della provincia, i vertici provinciali delle Forze di Polizia e delle Forze Armate e il direttore della Asl, Giorgio Casati.

L'incontro è stato occasione per stilare un bilancio sui controlli effettuati fino ad oggi dall'entrata in vigore delle misure di contenimento della diffusione del Coronavirus, ma anche per esaminare ulteriori attività di controllo e vigilanza del territorio in previsione delle festività pasquali. Nello specifico, il Prefetto ha disposto il rafforzamento dei dispositivi di controllo sulle principali arterie stradali, presso porti e stazioni ferroviarie, al fine di prevenire il possibile esodo verso località turistiche.

Inoltre, il Prefetto ha invitato i sindaci ad effettuare scrupolose verifiche sull'eventuale presenza di cittadini presso le abitazioni estive, oltre che in prossimità di luoghi tradizionalmente utilizzati per trascorrere le giornate festive, come spiagge, aree verdi e località di richiamo per le consuete scampagnate di Pasquetta.

In aggiunta, prosegue la verifica sulle comunicazioni di prosecuzione dell'attività produttiva, presentate dalle aziende interessate. Sono state esaminate circa 1.000 comunicazioni e finora adottati 43 provvedimenti di sospensione delle attività, in quanto non funzionali alle filiere consentite, così come previsto dalle disposizioni governative.