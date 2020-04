Incappato nei controlli potenziati dalla Polizia Locale per assicurare il rispetto delle misure anti contagio, l'altra sera un romeno di 43 anni è arrivato al punto di aggredire gli agenti che gli stavano contestando una serie di gravi violazioni del codice della strada. È successo in strada Alta, alle porte di Borgo Sabotino, dove lo straniero è stato fermato mentre circolava al volante della propria auto. L'uomo è apparso visibilmente alterato dai fumi dell'alcol e ha reagito malamente al controllo. Del resto il 43enne, oltre a vantare una lunga serie di precedenti penali, tra i quali diverse aggressioni alle forze dell'ordine, circolava con patente scaduta e la polizza assicurativa non rinnovata.

Bloccato a fatica dal personale della Polizia Locale, lo straniero è stato portato in Comando per gli accertamenti del caso. D'accordo col sostituto procuratore di turno è stato quindi denunciato a piede libero aggressione, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Ovviamente l'automobile è stata sottoposta a sequestro amministrativo e le violazioni al codice della strada gli sono costate pensanti sanzioni per oltre cinquemila euro, oltre alla multa per il mancato rispetto sulle restrizioni anti Covid-19 escendo uscito di casa senza una comprovata motivazione.