Incendio, questa mattina, all'estrema periferia di Anzio. Le fiamme sono divampate attorno alle 11 in un capannone abbandonato in via della Spadellata, nella zona industriale di Padiglione.

Le fiamme hanno attecchito su tutto ciò che c'era all'interno dello stabile, specialmente rifiuti: la causa potrebbe essere riconducibile a un fuoco acceso da qualche persona senza fissa dimora che poi si sarebbe inavvertitamente esteso. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco di Anzio, Nemi, Pomezia e Roma Nomentano.