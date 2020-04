Si è arrampicato su un enorme traliccio della corrente elettrica e ora minaccia di suicidarsi lanciandosi nel vuoto. Si tratta di un uomo che in questo momento le forze dell'ordine e i sanitari intervenuti sul posto, a borgo Montello, stanno tentando di convincere a scendere e desistere dai propri intenti suicidi. Ad allertare i soccorritori sarebbero stati i residenti della zona che lo hanno notato. Seguiranno aggiornamenti.

