Durante la giornata di ieri, a Fondi, i carabinieri della locale Tenenza hanno denunciato a piede libero un 36enne sottoposto al regime degli arresti domiciliari ed alla misura dell'allontanamento dalla casa con divieto di avvicinamento alla persona offesa. il prevenuto, sprovvisto di alcuna autorizzazione, veniva sorpreso fuori dall'abitazione statuita per la sua detenzione domiciliare, nei pressi dell'abitazione dell'ex moglie.

