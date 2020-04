Ancora casi di Coronavirus sul territorio dei Castelli Romani e del litorale a sud di Roma: come avvenuto ieri, anche oggi ci sono 33 nuovi contagi, per la maggior parte riferibili alle Rsa di Rocca di Papa e di Montecompatri, che già nei giorni scorsi avevano mostrato un picco di casi. A Montecompatri, in particolare, sono stati avviati anche 13 trasferimenti.

Su tutto il territorio, infine, 49 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare.