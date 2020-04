Uno era partito da Aprilia per innaffiare le piante di un amico a Nettuno, che peraltro era in casa; l'altro, invece, si era messo in auto da Subiaco sostenendo di dover comprare il pane e, avendo trovato tutti i negozi chiusi, è arrivato ad Anzio.

Sono solo due delle storie che hanno portato tutte le forze dell'ordine e di polizia (ossia Polizia di Stato, Guardia di finanza, Capitaneria di porto di Anzio e polizie locali Anzio, Nettuno e Ardea) a sanzionare 52 cittadini tra Anzio, Nettuno e Ardea, controllandone circa 1.200. L'uomo di Subiaco, chiaramente, è stato costretto a rientrare nella sua città senza pane; quello di Aprilia ha fatto ritorno a casa, nonostante avesse provato a sostenere che all'amico serviva aiuto per calibrare le dosi d'acqua da utilizzare.