Dopo diversi giorni di "tranquillità", oggi a Nettuno tornano i casi di Coronavirus. In particolare, poco fa dal Comune hanno reso noto che due persone hanno contratto il Covid-19, con il totale dei contagi dall'inizio dell'epidemia - comprensivo di deceduti e guariti - che sale a 62.

A risultare positive al nuovo Coronavirus sono state due donne: si tratta di una 38enne che si trova in isolamento domiciliare e di una ottantenne che è stata ricoverata in una struttura attrezzata per accogliere pazienti Covid.

Di conseguenza, con questi due nuovi casi, le persone attualmente positive in città sono trenta: di queste, tredici sono in ospedale, quindici si trovano in isolamento domiciliare e due sono ricoverate nella clinica "Villa dei Pini" di Anzio. Restando sul litorale, ad Anzio non sono stati registrati casi: anche qui, come era per Nettuno fino a oggi, sono diversi giorni che non si registrano nuovi contagi.