E' di due nuovi casi di positività il bilancio quotidiano per quanto riguarda il Coronavirus nella provincia di Latina. Ad anticiparlo, in attesa del più dettagliato bollettino quotidiano della Asl di Latina, è la pagina Facebook "Salute Lazio". Non è specificato in quali comuni della provincia si siano verificati i due nuovi contagi, mentre si parla anche di due decessi. Si tratta di due uomini, entrambi ultraottantenni e con gravi patologie pregresse. Nelle ultime 24 ore si registrano 72 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare.



Nelle prossime ore saranno inoltre operative altre due postazioni di tampone drive-in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso l'Ospedale Goretti di Latina e 1 a Gaeta, i Piazza di Liegro.