Alle ore 19 circa di ieri, una volante del Commissariato di Formia, durante l'attività di controllo del territorio, interveniva in piazza Mattei, dove l'autista di autobus Cotral riferiva che un passeggero salito sul veicolo a quella fermata rifiutava di scendere dal mezzo nonostante fosse sprovvisto dell'obbligatorio DPI. In particolare non era munito di mascherina.

Il soggetto, alla vista dei poliziotti, cominciava ad inveire contro gli stessi, urlandogli contro "Chi vi credete di essere" o "Chi sei tu che ti permetti di chiedermi i documenti", fino ad arrivare alla frase "Ringrazia che hai una divisa, altrimenti..."

Con non poca difficoltà, gli agenti riuscivano a convincere l'uomo a scendere dal veicolo Cotral per permettere a quest'ultimo di riprendere servizio. Sceso finalmente dal mezzo, l'uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, cominciava ad opporre ferma resistenza rifiutandosi di entrare nella vettura di servizio.

La persona fermata, identificata per L.A., italiano del 70, con precedenti di polizia, veniva denunciato in stato di libertà per il reato di resistenza e minacce a pubblico ufficiale ed interruzione di pubblico servizio.