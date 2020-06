Con il passaggio di Bellini in giunta, Lbc dovrà eleggere un nuovo capogruppo e un nuovo presidente della commissione, il tutto a pochi mesi dalla fine della consiliatura. Al posto di Bellini, che dovrà lasciare lo scranno consiliare, dovrebbe entrare la prima dei non eletti della lista Lbc alle comunali del 2016, Gabriella Monteforte.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli