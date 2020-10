Per quanto riguarda il voto dei candidati sindaco, al momento hanno espresso la preferenza nei relativi seggi il candidato Valentino Giuliani di Terracina e Beniamino Maschietto di Fondi. Si attendono notizie sul voto degli altri due sfidanti, ossia Roberta Tintari (Terracina) e Luigi Parisella (Fondi).

In particolare, a Terracina ha votato il 12,45% degli aventi diritto. Due settimane fa era andato alle urne il 15,62% del corpo elettorale.

Arrivano i primi dati rispetto all'affluenza alle urne per il turno di ballottaggio nei Comuni di Terracina e Fondi, chiamati a scegliere i loro nuovi sindaci.

Gli elettori delle due città, invece, avranno tempo fino alle 23 di oggi per votare e domani potranno raggiungere le sezioni elettorali dalle 7 alle 15. Poi lo scrutinio e il nome del sindaco.

La prossima rilevazione dell'affluenza è fissata per le 23 a chiusura dei seggi.

Nella città terracinese, in particolare, ha votato il 29,80% degli aventi diritto. Un discreto calo rispetto al 35,21% di due settimane fa, sempre allo stesso orario.

Continua a calare, come avvenuto alle 12, l'affluenza alle urne dei cittadini di Terracina e Fondi chiamati a scegliere il loro nuovo sindaco nel turno di ballottaggio.

In particolare, a Terracina ha votato il 37,03% degli elettori, mentre al primo turno, alle 23 di domenica, era stato il 45,99% a raggiungere i seggi.

Continua a restare su valori in calo, rispetto al primo turno elettorale, l'affluenza alle urne a Terracina e Fondi.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli