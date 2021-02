Le associazioni La Lestra e Comunità Giovanile Aprilia Giovani donano all'assessore alla Cultura Elvis Martino e alla biblioteca comunale di Aprilia una copia del libro "Verità Infoibate. Le vittime, i carnefici, i silenzi della politica", scritto da Fausto Biloslavo e Matteo Carnieletto con il contributo di Toni Capuozzo, edito da Signs Publishing. Una piccola ma significativa iniziativa per permettere alla comunità di Aprilia di non dimenticare l'eccidio delle Foibe e il dramma vissuto dagli esuli giuliani e dalmati tra la fine della guerra e il dopo guerra. "Siamo lieti di poter donare questo libro all'Assessore Martino, il quale ha dimostrato sensibilità a queste delicate tematiche tramite il suo impegno istituzionale per la città - hanno dichiarato gli esponenti delle due associazioni al termine dell'incontro. Purtroppo, ancora oggi, c'è chi nega e denigra l'accaduto con falsi storici, libri e manifestazioni che continuano a dividere un popolo anziché unirlo".