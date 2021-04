E' arrivata l'investitura ufficiale da candidato sindaco anche dall'Europarlamentare Salvatore De Meo. Gianluca Taddeo è ormai in piena corsa come aspirante primo cittadino di Forza Italia e ieri ha ricevuto un altro ok da parte dei vertici del partito. Riuscirà a convogliare su di sè tutte le altre forze del centrodestra? Ancora presto da capire, visto che le trattative sono ancora aperte. Di certo c'è che Taddeo è in piena campagna elettorale.



E ieri mattina l'incontro con l'Europarlamentare Salvatore De Meo, insieme a Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al consiglio regionale del Lazio. «La scelta di Taddeo rappresenta la volontà di Forza Italia di dare una svolta concreta a una città che ha tante potenzialità non sempre adeguatamente valorizzate - ha detto l'Europarlamentare -. Persona capace, operosa e dinamica che negli anni ha maturato una grande esperienza sul campo, Gianluca Taddeo è l'interprete migliore per tradurre in concretezza le tante istanze espresse dai cittadini e dare alla città il lustro e la rilevanza che merita. In un momento difficile e delicato come quello che tutti gli Enti locali stanno attraversando, è fondamentale che ci sia una visione diversa rispetto al passato e Gianluca è la persona adatta per un cambio di passo che sappia guardare al futuro della città operando nel presente con spirito concreto, fattivo e lungimirante».

E durante l'incontro si è parlato anche delle linee guida del programma. «Lo sviluppo economico, il turismo, le politiche ambientali, sociali e culturali, la pianificazione urbanistica, le opere pubbliche, i giovani: questi alcuni dei temi al centro del nostro incontro, durante il quale ho potuto constatare la forte motivazione di un uomo che conosce bene e ama la sua città e alla quale, con impegno e passione, insieme ad una squadra in corso di definizione, intende dare una nuova visione e, allo stesso tempo, infondere ai suoi concittadini quella fiducia che manca verso un territorio che ha tanto da offrire e da esprimere». Ed infine: «Sono convinto che Gianluca Taddeo sia in grado di aggregare le giuste competenze ed esperienze di tutti coloro che vogliono che Formia, lavorando in rete con le altre città del Golfo e della provincia, possa avere il ruolo che le spetta nel panorama economico, turistico e industriale non solo della provincia di Latina, ma di tutta la Regione».