Varchi all'altezza del borgo di Bella Farnia, chiusura delle scuole e una sorta di zona rossa preventiva per arginare il coronavirus e lo spauracchio della variante indiana che sta interessando Sabaudia e le zone limitrove. E' in corso in questo momento in Prefettura, a Latina, un vertice per valutare queste ed altre misure di prevenzione in virtù dell'esplosione del focolaio all'interno della comunità sikh presente in gran numero in quelle zone. Ieri 86 casi, con numeri destinati sicuramente ad innalzarsi ancora. Le persone contagiate sono state messe in quarantena.