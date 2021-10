Sono nove i candidati sindaco che si sfideranno per la corsa elettorale nel capoluogo pontino. Il sindaco uscente Damiano Coletta, sostenuto dalla sua Lbc, Per Latina 2032, Riguarda Latina e Pd-Psi, tenta la riconferma. A contrapporsi c'è il centrodestra dell'ex sindaco Vincenzo Zaccheo, sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Udc, Cambiamo! e le liste Latina nel Cuore e Vola Latina.

Dopo l'addio al Pd, il consigliere Nicoletta Zuliani si propone come candidata sindaco con una sola lista, l'omonima "Nicoletta Zuliani Sindaco", mentre un'altra donna, Annalisa Muzio, tenta l'exploit in Comune con la sua Fare Latina e il Partito Liberale Europeo.

Tre, invece, le liste a sostegno di Antonio Bottoni, in corsa con Siamo Latina, Fiamma Tricolore e Legalità e Sicurezza. Una sola lista, invece, rispettivamente per Gianluca Bono, candidato con il Movimento 5 Stelle, Andrea Ambrosetti con il Partito Comunista Italiano, Giuseppe Antonio Mancino per la Sinistra Italiana e Sergio Sciaudone con Solidarietà Sociale.

Si contano dunque 21 liste, con circa 600 aspiranti consiglieri comunali.

ORE 12 - 3 ottobre 2021

Affluenza alle urne pari al 16,05%, alle ore 12, nel Comune capoluogo, per un totale di 17.141 votanti. In calo rispetto al 2016 quando, allo stesso orario, votarono il 22,36% degli aventi diritto. Nei seggi del capoluogo si registrano un po' ovunque brevi file per votare, legate per lo più alla necessità di seguire le normative anti Covid.