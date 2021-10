ORE 12 - 3 ottobre 2021 Affluenza pari al 18,31% nel territorio di Castelforte. Dato in calo rispetto al 2016, quando alla stessa ora del primo giorno di elezioni si registrava il 21,79%. Una diminuzione probabilmente dettata anche dalle misure anti assembramento.

A sfidarsi tre candidati, ognuno dei quali appoggiato da una sola lista: si tratta del sindaco uscente Giancarlo Cardillo (Castelforte Futura), di Gianpiero Forte (Liberi per Castelforte) e di Felice Pompeo (Castelforte Rinasce).

Due soli giorni per decidere il nuovo sindaco. Succederà a Castelforte, dove già la sera del 4 ottobre si saprà il nome del vincitore delle elezioni.

