ORE 12 - 3 ottobre 2021 Affluenza pari al 14,94% nel territorio di Itri. Dato in aumento rispetto al 2016, quando alla stessa ora del primo giorno di elezioni si registrava il 11,87%. Oltre a Sperlonga, è l'unico Comune in cui è aumentata l'affluenza.

Sarà una sfida tra tre candidati ad Itri, dove a contendersi la carica di primo cittadino ci sono l'ex sindaco Antonio Fargiorgio con Itri Facciamo Futuro, Giovanni Agresti con Ripartiamo Agresti Sindaco e Giuseppe De Santis con Promessa per Itri.

